Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
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Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan şarkıcı Hadise, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla yaptığı paylaşım yüz binlerce beğeni aldı.

18.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:09

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir evinden dışarı çıkmayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Karantina sürecinde imaj değişikliği yapan Hadise, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla yaptığı bu paylaşıma kısa sürede 323 binin üzerinde beğeni geldi.

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
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