Karantinada çekilen "Seni Buldum ya !" filminin galası yapıldı

Yönetmen Reha Erdem'in yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina döneminde, Zoom üzerinden çektiği kara komedisi "Seni Buldum ya !" filminin galası yapıldı.

Yönetmen Reha Erdem'in yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina döneminde, Zoom üzerinden çektiği kara komedisi "Seni Buldum ya !" filminin galası yapıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen ve filmin oyuncularının katıldığı gala, MUBI'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.

Muammer Brav'ın sunumuyla yapılan galada konuşan Erdem, filmin çekimlerinin 1 ay sürdüğüne işaret ederek, filmi geçen haziran ayında tamamladıklarını aktardı.

Erdem, filmi büyük bir coşkuyla ve heyecanla yaptığını dile getirerek, teklif götürdüğü oyuncuların da projeye oldukça hevesli yaklaştıklarını anlattı.

Filmin oyuncularından Ezgi Mola, filmdeki rolünün yalnızlığı anlattığını belirterek, renkli ve enerjik bir karakter olduğunu ifade etti.

Oyuncu Tilbe Saran ise filmi ilk başlarda çok ciddiye almadığını, Reha Erdem'le çocukluk yıllarından bu yana tanıştığını ve filmde rol alma teklifini de hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Saran, filmde çok eğlendiğini ve kendi kendine bir kostüm odası oluşturduğunu dile getirerek, çekimlerini Muğla'nın Ula ilçesinin bir köyünde gerçekleştirdiğini belirtti.

Galaya ayrıca filmin oyuncularından Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Taner Birsel ve Esra Bezen Bilgin de katıldı.

Karantinayı fırsat bilip çevrim içi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olayları konu alan "Seni Buldum ya !" adlı film, bugünden itibaren sadece MUBI'de izlenebilecek.

Film, MUBİ vasıtasıyla yaklaşık 200 ülkede gösterime sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı