Karantina süreleri dolan 209 vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu Karantina süreleri dolan 209 vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu Kırşehir'e, 14 gün önce Maldivler'den gelen 209 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin doluşu ile birlikte 19 Mayıs coşkusunu aynı anda yaşadı.

Karantina süreleri dolan 209 vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu

KIRŞEHİR - Kırşehir'e, 14 gün önce Maldivler'den gelen 209 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin doluşu ile birlikte 19 Mayıs coşkusunu aynı anda yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'e gelen vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile 19 Mayıs coşkusunu yurt görevlileri ile birlikte yaşadı. 19: 19'da kaldıkları karantina yurdunun pencerelerine çıkanlar İstiklal Marşını seslendirdi.

14 Gündür Kırşehir Fatma Bacı Yurdunda kalan Cemile Kurtulan yapılan her şeye teşekkür etti. Salgın hastalık nedeniyle Kırşehir'e misafir olarak gelenlerin 14 günlük karantina süresini sona erdirdiklerini ifade eden yurt yetkilileri de İstiklal Marşı coşkusuna katıldı.

14 Gün önce karantina süreci için Kırşehir'e gelen 209 kişinin ihtiyaçları Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlamış, Fatma Bacı Yurdunca kalacak vatandaşlar, ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra her türlü ihtiyacını Kırşehirli görevlilerle telefonla kurdukları irtibatlarla sağlamıştı.

Kaynak: İHA