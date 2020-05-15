Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar devlete minnettar
-AFAD tarafından hazırlanan klipte Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina sürecini tamamlayan vatandaşların yurttan tahliye edilmesi Vatandaşların teşekkür konuşmaları TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina...
15.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:26
-AFAD tarafından hazırlanan klipte Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina sürecini tamamlayan vatandaşların yurttan tahliye edilmesi
Vatandaşların teşekkür konuşmaları TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'ye ve yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.
Kaynak: AA