Karantina altına alınan 119 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor

Karantina altına alınan 119 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor Eskişehir'de bir apartman görevlisinin korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu evlerinde karantina altına alınan toplam 119 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu...

Karantina altına alınan 119 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartman görevlisinin korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu evlerinde karantina altına alınan toplam 119 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Eskişehir'de apartman görevlisi M.Ş.'nin Korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu 119 kişinin yaşadığı 2 apartman bloğu Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alındı. Burada yaşayan vatandaşlar 14 gün süre ile evlerinde izole olacak. Karantina süresinin 2'nci gününde apartman sakinlerinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı'na bağlı 3 kişiden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Koruyucu kıyafetler ile apartman sakinlerine yardım götüren sorumlular, vatandaşın mağdur olmaması için her ihtiyacına cevap veriyor.

Diğer andan testi pozitif çıkan apartman görevlisi M.Ş.'nin evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA