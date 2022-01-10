Karanlık bir odada yıllarca kapalı kaldılar! İşte ineklerin güneşle buluşma anı

Hayvanlar alemine ait videolar, sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak yıllar önce 25 ineğin, güneşle buluşma anları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Süt ve kasaplık endüstrisi için yıllarca kapalı bir alanda tutulan 25 inek, bir derneğin girişimi sayesinde özgürlüklerine kavuştu.

SEVİNÇLERİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

İneklerin, yıllarca aradan sonra ilk kez dışarı çıktığı anlar, görülmeye değerdi. İnekler, kapıdan çıkar çıkmaz önce yeni ortamlarına alıştı, ardından da hızlı bir şekilde çimlere koştu. Çimleri kokladıktan sonra üzerine basmaya başlayan ineklerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

MAYMUNLAR DA 30 YIL KAPALI KALMIŞTI

Kimi ineklerin bu görüntülerinin gerçek olmadığını iddia ederken kimi ise gerçek olduğunu savundu. Bu ilginç görüntüler akıllara daha önce 30 yıl kapalı kalan ve dışarı çıktıklarında çılgına dönen maymunların özgürlük sevincini getirdi.

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