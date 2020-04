Karanfil, Dünya Veteriner Hekimler gününü kutladı Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, "Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimler için gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur" dedi.

25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, 2020 yılının "İnsan ve hayvan sağlığı için çevreyi korumak" olarak belirlendiğini belirtti.

Karanfil veteriner hekimleri büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, "Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik konularında veteriner hekimler çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Covid-19 pandemisi bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir. Covid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler, mücadele kapsamında sahada olup ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir" ifadelerinde bulundu.

"Küresel işbirliği kaçınılmaz"

Şerif Ali Karanfil tek sağlık yasal düzenlemenin başlatılması gerektiğini belirterek, "Covid-19 ile tek sağlık konseptini tanımlayan, hayvan-insan-çevre sağlığının ayrılamayacağı, önlemenin tedaviden daha önemli ve öncelikli olduğu ve yeni bir yaklaşımla küresel iş birliğinin kaçınılmazlığı daha iyi anlaşılmaktadır. Koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamındaki tüm Veteriner Hekimlik faaliyetleri hem daha ekonomik, hem de insan sağlığı ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak adına çok daha etkindir. Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerektiği hususu bu yıl da Covid- 19 pandemisi ile bir kez daha yaşanarak görülmüştür. Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla Tek Sağlık konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesi bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır. Düzce Veteriner Hekimleri Odası olarak biz de diyoruz ki, Tek Sağlık uygulamaları için yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmalıdır. Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı, Zoonotik Hastalıklar Kontrol ve Araştırma Merkezi kurulmalı, Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları kurulmalıdır. Dünyanın bundan sonra zoonoz karakterli salgınlar ile daha çok uğraşacağı düşünüldüğünde, Veteriner Fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilmeli, müfredatına Milli Savunma amaçlı biyogüvenlik, biyolojik mücadele konuları konulmalı, Veteriner Kontrol Enstitüleri her yönü ile güçlendirilmelidir. Stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimiz ile ilgili; fiili hizmet, sağlıkta şiddet, kaliteli eğitim veren fakültelerimiz için olumlu katkıların ve yasal düzenlemelerin olacağı ümidiyle tüm veteriner hekimlere gayretleri için teşekkür ederken, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

