Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan sağlık çalışanlarına plaket

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastane çalışanlarına salgın sürecindeki üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastane çalışanlarına salgın sürecindeki üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Kaymakam Canbaba, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede fedekarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Canbaba, sağlık çalışanlarına destek olmak birey ve toplum sağlığını korumak adına maske, mesafe, temizlik kurallarından kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Salgınla hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da salgınla mücadelenin devam ettiğini belirterek, bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karamürsel Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirilen plaket törenine, İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas