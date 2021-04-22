Karamürsel Belediye Başkanı, 23 Nisan sebebiyle makamını devretti
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Karamürsel Belediye Başkanı, 23 Nisan sebebiyle makamını devretti

Karamürsel Belediye Başkanı, 23 Nisan sebebiyle makamını devretti
Bültenler - Haberler | Güncel

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı sebebiyle makamını 4. Sınıf Öğrencisi Ada Turan'a devretti.

Karamürsel Belediyesi'ni ziyaret eden Amiral İlkokulu 4.sınıf öğrencilerinden Ada Turan Başkanlık makamına oturdu.

Minik Belediye Başkanı Ada Turan, Belediye Başkanlık koltuğunu Başkan Yıldırım'dan devraldı. Başkan Yıldırım, minik Başkanlara Karamürsel'de neler olmasını istediklerini sordu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Sosyal Medyasından yapmış olduğu paylaşımda ise;

'' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğumuzu bir süreliğine Amiral İlkokulu4-G Sınıfı öğrencisi Ada Turan'a devrettik. Pandeminin bir an önce bitmesini, Sokak Hayvanlarımıza daha çok ilgi gösterilmesini ve Kültür Sanat Kurslarımızın daha çok kitleye ulaşmasını isteyen Başkanımız Ada Hanımı can kulağıyla dinledik ve istekleri için elimizden gelen herşeyi yapacağımıza dair kendisine söz verdik.'' Dedi.

Kaynak: Bültenler

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