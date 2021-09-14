Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, YİK Başkanı Asiltürk'ü hastanede ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Karamollaoğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Asiltürk ve eşini ziyaretinin ardından çıkışta basına açıklamalarda bulundu.

Asiltürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesini olumlu bulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır, biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberler i veririz." dedi.

Karamollaoğlu, Asiltürk'ün normal bakım altında olduğunu ve kendisine oksijen verildiğini aktararak, eşinin durumunun ise çok daha iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Karamollaoğlu, bütün hastane personelinin de çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara'ya getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.