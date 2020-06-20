Karamanoğlu Mehmed Bey kimdir? Karamanoğlu Mehmed Bey Türkçe fermanı yayınladı mı? Karamanoğlu Mehmed Bey hayatı ve biyografisi!
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Karamanoğlu Mehmed Bey kimdir? Karamanoğlu Mehmed Bey Türkçe fermanı yayınladı mı? Karamanoğlu Mehmed Bey hayatı ve biyografisi!

Karamanoğlu Mehmed Bey, bir beylik kurucusu ve Türkmen kanaat önderi olarak önemli bir tarihi şahsiyettir. Karamanoğlu Mehmed Bey hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini öz bir şekilde sizler için kaleme aldık. Karamanoğlu Mehmed Bey kimdir? Karamanoğlu Mehmed Bey Türkçe fermanı yayınladı mı? Karamanoğlu Mehmed Bey hayatı ve biyografisi!

Karamanoğlu Mehmed Bey kimdir? Karamanoğlu Mehmed Bey Türkçe fermanı yayınladı mı? Karamanoğlu Mehmed Bey hayatı ve biyografisi!
20.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:29

Karamanoğulları beyliğinin kurucusu ve Türkmen beyi olan Karamanoğlu Mehmed Bey Ortaçağ Aanadolu Türk tarihi için çok önemli bir isim ve tarihi figürdür. Devrinde önemli işlere imza atmış ve ilmi faaliyetleri destekleyen bir devlet adamı olarak tanınmıştır. Tarihimizde ise özellikle Türkçe konuşulması ile ilgili yaınladığı ferman ile meşhurdur. Her ne kadar bu fermanın ona ait olduğu tartışmalı olsa da Karamanoğlu Mehmed Bey hakkında merak edilenleri sizler için kaleme alacağız.

KARAMANOĞLU MEHMED BEY KİMDİR?

I. Mehmed ya da Karamanoğlu Mehmed Bey, (d. 1240 - ö. 20 Haziran 1277), Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk hükümdarı.

Subaşı olan Karaman Bey'in en büyük oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280'dir. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir.

13. yüzyıl ortalarında Selçuklular, devlet işlerinde Farsçayı kullanırlardı. Halk ise öz dilleri olan Türkçeyi kullanıyordu. Mehmet Bey millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya'ya girdi. Burada yaşayan Selçuklu Türkleri, Karamanoğulları ile birlik oldular.

Karamanoğlu Mehmed Bey kimdir? Karamanoğlu Mehmed Bey Türkçe fermanı yayınladı mı? Karamanoğlu Mehmed Bey hayatı ve biyografisi!
Karamanoğlu Mehmed Bey

Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğulları'nın hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un oğlu Gıyaseddin Siyavuş'u başa geçiren Mehmet Bey'in kendisi de vezir oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına birçok kere galip gelmesine rağmen, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile beraber öldürülmüştür. İdareciliği sırasında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanını vermiştir. Bu fermanda "Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır." diyerek sadece siyasî ve askerî bir zafer değil aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır.

TÜRKÇE FERMANI KARAMANOĞLU MEHMED BEY'E Mİ AİT?

Fuat Köprülü'nün ortaya attığı bir mesele olan "Türkçe Ferman" ile ilgili Prof. Dr. Erdoğan Merçil yayınladığı bir tebliğde bu fermanın Karamanoğlu Mehmed Bey'den yıllar önce Selçuklu hükümeti tarafından yayınlatıldığını ifade etmiştir. Karamanoğlu Mehmed Bey ile anılan fermanın ona ait olduğu şüphelidir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

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