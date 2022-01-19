Karamanlı'da yangın çıkan evde hasar oluştu - Haberler
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Karamanlı'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Karamanlı'da yangın çıkan evde hasar oluştu
AA / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Saygın'a ait evin çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Elektrik panosundan çıktığını tahmin edilen yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karamanlı ve Tefenni belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Murat Çoban - Son Dakika Haberleri

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