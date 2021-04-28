Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çiftçileri traktör kazalarına karşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çiftçileri traktör kazalarına karşı uyardı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çiftçileri traktör kazalarına karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin trafik kazalarına karşı kurallara uymalarını istedi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin trafik kazalarına karşı kurallara uymalarını istedi.

Yaptığı yazılı açıklama ile çiftçileri uyaran Mehmet Bayram, Karayolları Trafik Kanununa göre geceleri yola çıkan traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilebilmeleri için bazı kurallara kesinlikle uymaları gerektiğini belirterek, "Çiftçimiz traktörlerine sarı çakar lamba ile traktör römorklarının arkasına 2 tane olmak üzere mutlaka reflektör takmalıdır. Zaten bu kural kanunen zorunludur. Bu sebepten dolayı her yıl yaşanan trafik kazalarında istemediğimiz ölüm ve yaralanmalar olmaktadır. Kimsenin üzülmemesi ve zor duruma düşmemesi için kurallara herkesin mutlaka uyması gerekmektedir" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Ünal Karaman Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çiftçileri traktör kazalarına karşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:58:36. #1.14#

title