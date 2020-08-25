Karaman Valisinden, gece koronavirüs denetimi Karaman Valisinden, gece koronavirüs denetimiKARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, dün gece valilik tarafından görevlendirilen umuma açık yerlerin dezenfeksiyonunu yapan ekipleri denetledi.

Karaman Valisinden, gece koronavirüs denetimi

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, dün gece valilik tarafından görevlendirilen umuma açık yerlerin dezenfeksiyonunu yapan ekipleri denetledi. Kentte adeta seferberlik ilan ettiklerini dile getiren Valı Işık, "Karaman'da özellikle düğünlerde yapmış olduğumuz denetimlerde şimdiye kadar hep uyarıcı olduk. Bu merasimlerde tam olarak kurallara uyulduğunu söylemek mümkün değil ancak bundan sonra taviz vermeden cezai yaptırımlara da başlayacağız. Yarından itibaren bir dizi tedbirler daha alacağız. Belki düğünler ile ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir." dedi. Tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da artan vaka sayılarının ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın talimatıyla, valiliğe bağlı birimler, umuma açık olan tüm alanlarda halk sağlığının korunması amacıyla ücretsiz dezenfektasyon çalışmalarına başladı. Dezenfektasyon işlemlerini yerinde denetleyen Karaman Valisi Işık, işletmecileri uyararak konunun ciddiyetini bir kez daha vurguladı. Karaman'da bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan edildiğini ifade eden Vali Işık şunları söyledi:

"Karaman Valiliğimiz tarafından temin edilen dezenfektanlar ile valiliğimize bağlı birimlerimiz ve ekipmanlarımızla tüm umuma açık alanları dezenfekte edeceğiz. Bu çalışmalarımıza bundan sonra aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah koronaviürsü kısa bir sürede istediğimiz seviyeye getirerek yok edeceğiz. Karaman'da özellikle düğünlerde yapmış olduğumuz denetimlerde şimdiye kadar hep uyarıcı olduk. Bu merasimlerde tam olarak kurallara uyulduğunu söylemek mümkün değil ancak bundan sonra taviz vermeden cezai yaptırımlara da başlayacağız. Yarından itibaren bir dizi tedbirler daha alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir. Koronavirüs toplu yerlerde yayılıyor. Özellikle düğünler, kafeler ve restoranlar buralarda sıkı tedbirler almazsak biz bunun önüne geçemeyeceğiz."

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Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN (DHA)

Kaynak: DHA