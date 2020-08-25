Karaman Valisi Işık'tan gece yarısı koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman Valisi Işık'tan gece yarısı koronavirüs denetimi

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, dün gece, valilik tarafından görevlendirilen ve toplu bulunulan alanların dezenfeksiyonunu yapan ekipleri denetledi.

Karaman Valisi Işık'tan gece yarısı koronavirüs denetimi
25.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:22

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, dün gece, valilik tarafından görevlendirilen ve toplu bulunulan alanların dezenfeksiyonunu yapan ekipleri denetledi. Kentte adeta seferberlik ilan ettiklerini dile getiren Vali Işık, "Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir" dedi. 

Tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da artan vaka sayılarının ardından, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın talimatıyla valiliğe bağlı birimler, halka açık olan tüm alanlarda ücretsiz dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Dezenfeksiyon işlemlerini yerinde denetleyen Vali Işık, işletmecileri uyararak konunun ciddiyetini bir kez daha vurguladı.

'CEZAİ YAPTIRIMLARA DA BAŞLAYACAĞIZ'Karaman'da bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan edildiğini ifade eden Vali Işık, şunları söyledi: "Karaman Valiliği'miz tarafından temin edilen dezenfektanlar ile valiliğimize bağlı birimlerimiz ve ekipmanlarımızla tüm umuma açık alanları dezenfekte edeceğiz. Bu çalışmalarımıza bundan sonra aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah koronavirüsü kısa bir sürede istediğimiz seviyeye getirerek, yok edeceğiz. Karaman'da özellikle düğünlerde yapmış olduğumuz denetimlerde şimdiye kadar hep uyarıcı olduk. Bu merasimlerde tam olarak kurallara uyulduğunu söylemek mümkün değil ancak bundan sonra taviz vermeden cezai yaptırımlara da başlayacağız. Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir. Koronavirüs toplu yerlerde yayılıyor. Özellikle düğünler, kafeler ve restoranlar buralarda sıkı tedbirler almazsak biz bunun önüne geçemeyeceğiz."

?


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı Politika
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Fatih Portakal: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar, kaldıramıyorum
Fatih Portakal: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar, kaldıramıyorum
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Onur Saylak Amber Heard Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Karaman Valisi Işık'tan gece yarısı koronavirüs denetimi - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:23:29. #1.14#
title