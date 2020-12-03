Karaman Valisi Işık, öğrencilerin uzaktan eğitim dersine katıldı
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Karaman Valisi Işık, öğrencilerin uzaktan eğitim dersine katıldı

03.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:47
Karaman Valisi Işık, öğrencilerin uzaktan eğitim dersine katıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin uzaktan eğitimine katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin uzaktan eğitimine katıldı.

Telekonferans yoluyla öğrencilerin "Yiyecek İçecek Hizmetleri" dersine bağlanan Vali Işık, öğrencilerle karşılıklı bir süre sohbet ederek yapılan uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin ardından okul öğretmen ve öğrencilerine eğitimlerinde başarı dileklerinde bulunan Vali Işık, "Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Telekonferansta İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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