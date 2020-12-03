Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
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Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı

03.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:51

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldiği engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldiği engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Vali Işık, Türkiye Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde mücadele eden; Karaman Belediyesi Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü ve İl Özel İdare Spor ile 1. ligde mücadele eden Engelliler Spor Kulübü'nün Kazımkarabekir Spor Salonu'ndaki antrenmanlarına katıldı.

Bedensel engelli sporcularla bir araya gelen Vali Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten antrenmanlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sporcularla karşılıklı bir müddet sohbet eden Işık, sporcularından Damla Ovalı'ya günün anısına çiçek takdim etti.

Karaman'a yaşattıkları başarılar ve azimlerinden dolayı tüm sporcuları tebrik eden Vali Işık, her sağlıklı bireyin aslında birer engelli adayı olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Hayata sımsıkı sarılan ve hedeflere doğru önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcuların her daim yanlarında olmaya devam edeceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İlimiz takımlarından milli takımımızda sporcuların olması ve Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde 3 takımı olan tek şehir olmamız ise bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Vali Işık, daha sonra antrenmanlarına katıldığı engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı. Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldiği engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Vali Işık, Türkiye Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde mücadele eden; Karaman Belediyesi Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü ve İl Özel İdare Spor ile 1. ligde mücadele eden Engelliler Spor Kulübü'nün Kazımkarabekir Spor Salonu'ndaki antrenmanlarına katıldı.

Bedensel engelli sporcularla bir araya gelen Vali Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten antrenmanlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sporcularla karşılıklı bir müddet sohbet eden Işık, sporcularından Damla Ovalı'ya günün anısına çiçek takdim etti.

Karaman'a yaşattıkları başarılar ve azimlerinden dolayı tüm sporcuları tebrik eden Vali Işık, her sağlıklı bireyin aslında birer engelli adayı olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Hayata sımsıkı sarılan ve hedeflere doğru önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcuların her daim yanlarında olmaya devam edeceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İlimiz takımlarından milli takımımızda sporcuların olması ve Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde 3 takımı olan tek şehir olmamız ise bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Vali Işık, daha sonra antrenmanlarına katıldığı engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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