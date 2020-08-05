Karaman Valisi Işık'a ziyaretler Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Cumhurbaşkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanı Osman Sağlam'ı makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Cumhurbaşkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanı Osman Sağlam'ı makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanı Osman Sağlam, Karaman Valiliği görevine atanmasından dolayı Işık'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Işık ise Sağlam'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA