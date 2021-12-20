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Karaman Valiliği aralık ayı halk günü toplantısı yapıldı

Karaman Valiliği aralık ayı halk günü toplantısı yapıldı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenlenen halk günü buluşmaları toplantısı kapsamında vatandaşları konuk etti.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenlenen halk günü buluşmaları toplantısı kapsamında vatandaşları konuk etti.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen aralık ayı halk günü toplantısına katılan vatandaşlar, talep ve sorunlarını dile getirerek, Vali Işık'tan sorunlarının çözümü konusunda destek istediler.

Toplantıda tek tek görüştüğü vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, vatandaşların dile getirdikleri sorun ve isteklerini konularına göre değerlendirip ilgili kurum amirlerine talimat vererek çözümü ve sonucu konusunda yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Karaman Valiliği aralık ayı halk günü toplantısı yapıldı

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