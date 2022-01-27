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Karaman Toprak Koruma Kurulu toplandı

AA, Mehmet Çetin - Güncel
Karaman Toprak Koruma Kurulu toplandı

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında düzenlenen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında düzenlenen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen ve gündem maddelerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile kurulun diğer üyeleri katıldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Güncel, Haber

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