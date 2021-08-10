Karaman Tema Vakfından Vali Işık'a Teşekkür Mektubu
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Karaman Tema Vakfından Vali Işık'a Teşekkür Mektubu

Karaman Tema Vakfından Vali Işık'a Teşekkür Mektubu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Tema Vakfı Temsilcisi Halil Başkalkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Tema Vakfı Temsilcisi Halil Başkalkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

10 Ağustos 2021 Salı günü Valilik makamında gerçekleşen ziyarette anız yangınlarının zararları, direk anıza ekin ekmenin faydaları ve kuraklıkla ilgili yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında Vali Işık'a bilgiler veren Tema Vakfı il temsilcileri ziyaretin sonunda çevreye duyarlılığından ve ağaçlandırma çalışmalarına verdiği destekten dolayı Vali Mehmet Alpaslan Işık'a teşekkür mektubu taktim ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, Tema Vakfı il temsilcilerine yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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