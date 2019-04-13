Karaman Taciz Şüphelisi Motosikletli Bahçıvan Güvenlik Kamerasında

Taciz şüphelisi motosikletli bahçıvan güvenlik kamerasında

Karaman'da, kapüşon takarak kullandığı motosikletle kadınları ve liseli öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan bahçıvan Hasan.Polat'ın (30) güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, kentte son bir hafta içinde, kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurarak, tacize uğrayan tüm kadınlarla tek tek görüşüp şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, taciz olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da tek tek inceledi. İncelenen kamera kayıtlarında tacize uğrayan kadınların verdiği eşkaldeki şüpheli tespit edildi. Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye başladı. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergahını tespit eden ekipler, 3 günlük bekleyişin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan Hasan Polat olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 saat süren sorgusunun ardından Polat dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletle yaklaştığı kadınları ve liseli öğrencileri elle taciz ettiği iddia edilen Hasan Polat'ın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA