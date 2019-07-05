Karaman Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor.

Okul Müdürü Mehmet Çalışkan gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarının bir devlet okulunun ötesinde bilim ve son teknolojinin buluştuğu bir adres olduğunu söyledi.

Bir çok üniversitede bile olmayan imkanlarının okullarında bulunmasının kendileri için bir övünç kaynağı olduğunu ifade eden Çalışkan şunları kaydetti:

"Okulumuzda okul idaresi öncülüğünde, ulusal projeler ile okula kazandırılan STEM kodlama ve robotik laboratuvarı, Sanal Gerçeklik Dil Sınıfı, 3D tasarım ve Bilime Yön veren İslam Bilginleri atölyesi bulunmaktadır. Okulumuzda Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulamakta olup, Arapça hazırlıklı 5 yıl, hazırlıksız 4 yıl tercih opsiyonları bulunmaktadır. Hayalleriyle geleceğe ışık tutmak isteyen sınavlarda başarılı olan öğrencileri okulumuza bekliyoruz."

Kaynak: AA