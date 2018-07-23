İki Kişinin Can Verdiği Kazada, Sağlık Ekipleri Yaralı Çocukları Kurtarmak İçin Her Şeyi Yaptı
Karaman'da kontrolden çıkan aracın üst geçidin direğine çarparak durabildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılar arasında bulunan çocukları kurtarmak için her şeyi yaptı.
KONTROLDEN ÇIKIP ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı.
ÖMER ATASEVEN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Ataseven de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay yerinden ilk görüntüler;
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Sağlıkçılara şiddet uygulayan, bağıran , çağıran ya delidir ya da hayvan. Adamlar canlarını dişlerine takıp mücadele ediyorlar. Hayat kurtarmaya çabalıyorlar, biz hakaret edip, şiddet uyguluyoruz. . . YazıkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kullanmayın artık kardeşim şu kuş serisi 90 ların arabalarını. . . kullanmayınnnnÇünkü can taşıyorsunuz. Şimdi bu Melek yüzlü çocukların günahı neydi?Önce güvenlik, sonra ecel ölüm getirecekse gelir fakat bile bile ölüme gitmek ya da gitmemekte insanın az çok elindedir. Tedavülden kalkmalı bu teneke yığını kağıt mukavemetinde araçlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adamlar gorevını yapmış. yapıcak tabi.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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O araç ile bir insan nasıl hız yapabilir aklım almıyor bir tane sağlam parçası yok, arabanın önünü yok olmuş. yaralılara Allah acil şifalar versin, ölenlere rahmet eylesin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAH SAĞLIKÇILARIMIZI EKSİK ETMESİN YOKLUKLARINI VERMESİN. ÖLENLERE RAHMET, YARALILARA ŞİFA VE SABIR VERSİN:(Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır