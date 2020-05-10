KARAMAN Kilosu 200 lirayı bulan 'Dolaman' mantarını bulmak için karış karış arıyorlar
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KARAMAN Kilosu 200 lirayı bulan 'Dolaman' mantarını bulmak için karış karış arıyorlar

KARAMAN Kilosu 200 lirayı bulan 'Dolaman' mantarını bulmak için karış karış arıyorlar
10.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:32

Kilosu 200 lirayı bulan 'Dolaman' mantarını bulmak için karış karış arıyorlarKARAMAN'da, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor.

Kilosu 200 lirayı bulan 'Dolaman' mantarını bulmak için karış karış arıyorlar

KARAMAN'da, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Geçen yıl kilosu 80 TL'den alıcı bulan ve bu yıl az olması nedeniyle 200 TL'ye kadar yükselen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağıyla afrodizyak etkisi olduğu biliniyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve 1 aylık sürede toprak altından çıkarılmadığı takdirde çürüyen domalan mantarı görünüm itibariyle patatese benziyor. Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre halkı, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor. Geçen yıllara göre bu yıl çok az görülen domalan mantarının fiyatlarında da ciddi anlamda yükselme meydana geldi. Domalan mantarının nadir yerlerde çıktığını belirten Eyüp Evci, bu yıl geçen yıla oranla çok az sayıda bulduklarını belirtti. Evci, şöyle konuştu:

"Bu yıl Karaman'da domalan veya dolaman olarak adlandırılan mantarın geçtiğimiz yıllara göre çok az. Bizler yiyecek kadar buluyoruz. Her yıl bahar geldiği zaman bir heyecanlanıyoruz. Bu yıl yağmurumuz güzel ama domalan mantarı az. Güzün don almazsa bu dolaman mantarının bir otu var o ot kurumazsa o yıl dolamanımız güzel oluyor. Genellikle bu dolaman mantarını yurt dışında Araplar ülkeleri çok seviyor ve çok fazla alıyor. Arapların sayesinde piyasada yükseliyor."

FİYATI 200 TL'Yİ BULUYOR

Bu yıl dolaman mantarının az olduğu için kilo fiyatının 200 TL'ye kadar yükseldiğini ifade eden Evci, şunları söyledi:

"Bu yıl bana satın almak için kilosuna 200- 250 TL veriyorlar, ama ben topladıklarımı satmıyorum. Dediğim gibi bu yıl az çıkıyor ve ben topladıklarımı çoluğumla çocuğumla tüketiyorum. Bu lezzet bu yıl parayla değişilmez. Bu yıl satışı yok diyebilirim. Ben satmıyorum ama satan bir kaç arkadaşım var. Onlarda 200 TL'den aşağı vermiyorlar. Bu mantarın toplaması hiç kolay değil. Bunu herkes toplayamaz, özellikle bu yıl sadece çok iyi bilen kişiler toplayabilir. Hemen hadi dağa çıktım dolaman toplayayım deyip toplanamaz. Millet kabarık dediğimiz şeklini bulabilir ama yerde yatan dolamanı bulmak çok zordur. Dolaman mantarı genellikle kumluk alanlarda başta çıkar, ilk olarak bu alanlar ısındığı için daha sonra toprak olan arazilerde çıkmaya başlar. Dolaman kumlu alanlarda genellikle gizli kalır. Şu an bulunduğumuz alan biraz kumlu alan olduğu için gizli kalıyor ve bu yüzden çoğu kişi bu alanda bulamıyor. Dolaman mantarı, baston şeklindeki özel demir parçasıyla aranıyor. Dolaman mantarının lezzeti tek kelime ile müthiş sadece yiyen bilir."

KARAMAN Kilosu 200 lirayı bulan 'Dolaman' mantarını bulmak için karış karış arıyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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