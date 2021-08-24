Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 24.08.2021 tarihli ve 53 Numaralı Kararı

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIKaraman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1-İlimiz genelinde tüm açık alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazaryerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar, düğün salonları vb. kapalı alanlarda, ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması uygulamasının devam ettirilmesine,

2-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07. 09. 2021 tarihli ve 84 sayılı kararında ile kamu kurum ve kuruluşları, tüm özel işletmelere girişlerinde koronavirüs (covid-19) açısından riskli olup olmadıklarının (evde izole, karantina vb. ) tespit edilebilmesi amacıyla HES kodu sorgulamasının yapılmadan alınmamasına kararı alınmış olup, bu kararın uygulamasına devam edilmesine,

3-Yukarıda belirtilen kararlarda belirtilen tedbirlerin Belediye başkanlıkları ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

4-Kararın ilgili meslek odaları tarafından tüm üyelerine duyurulmasına,

5-Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre