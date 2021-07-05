Karaman İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

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Karaman İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

Karaman İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman İl Göç Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Karaman İl Göç Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda yapılan toplantı İl Müdürü Ahmet Öner'in yaptığı bilgilendirme konuşmasıyla başladı.

Toplantının devamında İl Göç Uzmanı Ayşe Çetin tarafından, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, müdürlüğün tanıtımı, ilde kayıtlı olan yabancılar, düzenli göç ve ikamet, düzensiz göç, geçici koruma, uluslararası koruma, istatistikler ve Yabancı İletişim Merkezi (YİMER) hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Sunumun ardından toplantıda konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölge nedeniyle düzensiz göç başta olmak üzere, mülteci ve diğer geçici uluslararası koruma ve benzeri işlemlerin ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ve ilimizde bu geçici ve düzensiz göçü nasıl engelleyebiliriz buna bakmamız gerekiyor, yine ilimize gelenlerin kontrolünü, kayıt altına alınmasını, buradaki çalışma ortamına uyumlarını ve halkımızla olan ilişkilerinin çok iyi şekilde düzenlemesi gerekiyor. Bu işleri yapamadığımız müddetçe bunlar bizim önümüze sorun olarak geri dönecek ve sağlık, eğitim ve asayiş yönünden sorun olmaya devam edecektir. Bizler burada kurul üyelerimizle birlikte çok önemli görevler üstlenmek zorundayız. Bu kurul çok önemli bir kurul. Şimdi toplandık, 3 ay veya 4 ay sonra yeniden toplanacağız gibi bakmamak lazım. Gerekirse her zaman toplanacağız."

Toplantıya Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Göç Müdürü Ahmet Öner ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

Karaman İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı
Karaman İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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