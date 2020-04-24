Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü maske dikimine başladı Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlada dağıtılmak üzere tek kullanımlık maske dikimine başladı.

Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlada dağıtılmak üzere tek kullanımlık maske dikimine başladı.

Kurum müdürü Mehmet Serin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplum olarak herkesin kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bugünlerde öğretmen ve usta öğreticilerle halka dağıtılmak üzere maske dikimine başladıklarını aktaran Serin, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda gönüllü personelimiz kurumumuzda gerekli hijyen koşullarına titizlikle uyarak maske dikimine başlamışlardır. Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kendi çabalarımızla milli bir seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA