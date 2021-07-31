Karaman'dan Manavgat'a yardım tırı gönderildi

Karaman'lı vatandaşlar, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderdi.

Karaman'lı vatandaşlar, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderdi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar Manavgat'a yardım için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Vatandaşların çoğu kendi arabalarıyla evlerinden getirdiği yardım malzemelerini görevlilere teslim etti.

Su, gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesi kısa sürede toplandı.

Gönüllüler tarafından kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri alanda bekleyen tırlara yüklendi. Toplanan yardımlar daha sonra Karaman'dan Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu