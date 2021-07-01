Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Karaman'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı.

Karaman'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.Ö, A.Y.Ö, H.O.Ö, A.Y ve E.B. adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 8'e yükseldi.

Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Dün Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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