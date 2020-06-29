Karaman'daki traktör kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
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Karaman'daki traktör kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde dedesiyle birlikte traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaman'daki traktör kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
29.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:54

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde dedesiyle birlikte traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Işıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, tarladan eve dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve yanında bulunan 6 yaşındaki torunu Mehmet Efe Taşharman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan dede Mehmet T., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, torunu Mehmet Efe Taşharman durumunun ağır olması nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun Antalya'da gözyaşları arasından toprağa verildiği öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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