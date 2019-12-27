Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Karaman'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

27.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:26
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 42 DC 808 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle Karaman-Mersin karayolunun 23'üncü kilometresinde refüje devrildi.

Kazada, otobüsteki 22 yolcu yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer buzlanma ve tipiye karşı sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA
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