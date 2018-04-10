Karaman'da Yapbozlar Lösev Yararına Yapıldı

Karaman Özel Başarı Fen Lisesi öğrencileri, LÖSEV yararına oluşturdukları yapbozları düzenlene sergiyle satışa sundu.

Babasını kanserden kaybeden Karaman Özel Başarı Fen Lisesi öğretmeni Esmanur Soyalan'ın öncülüğünde okulda başlatılan proje ile öğrenciler, LÖSEV yararına yapbozlar oluşturdu ve bir otelde düzenlenen sergiyle bu yapbozları satışa sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, iyiliğin aslında bulaşıcı olduğunu ve mümkün olduğunca daha fazla insana bulaştırmak gerektiğini söyledi.

Bütün dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen çocuklara, öğrencilere, iyiliğin hiçbir engel tanımayacak muhteşem bir gücü olduğunu göstermek zorunda olduğumuzu dile getiren Kuntoğlu, "Bu inançla büyüyen gençlerimiz, yarının büyükleriyle daha güzel günlere erişeceğiz. Toplum bilimcilerin ve bilim insanlarının yeni buluşlara imza atarken ısrarla değerler üzerine vurgu yapmalarının sebebi bundandır. Ben tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Programda, LÖSEV Kardeş Okul Proje Yetkilisi Şeyma Ayhan da LÖSEV'in çalışmaları hakkında davetlilere bilgi verdi.