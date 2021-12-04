Karaman'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bekir Duran yönetimindeki 70 BC 376 plakalı tır ile Ali Karaca idaresindeki 70 FU 570 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize yolunda çarpıştı.
Yaralanan sürücüler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Karaca, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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