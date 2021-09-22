Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel
Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

KARAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

KARAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında merkeze bağlı Beydili Köyü girişinde meydana geldi. Mehmet Şimşek (23) yönetimindeki 07 ASF 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp boş tarlaya uçtu. Kazada sürücüsü Şimşek ve Hasan Kamil Şahin (22) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Joe Biden Meral Akşener Rüya Tabirleri
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Marcao Devlet Bahçeli Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 00:34:02. #1.12#