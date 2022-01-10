Karaman'da "OSB Mesleki Eğitim Merkezi" irtibat bürosu açıldı

KARAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu hizmete girdi.

İrtibat büroları Türkiye genelinde Karaman dahil olmak üzere 250 noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zoom üzerinden katılımıyla açıldı.

Karaman OSB binasındaki irtibat bürosunun açılışına, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının protokolüyle 250 organize sanayi bölgesinde mesleki eğitim atölyelerinin açıldığını söyledi.

Bunların bir tanesinin de Karaman'da olduğunu belirten Şenlik, şunları kaydetti:

"Bu anlamda sanayisi oldukça gelişen Karaman'ımızda böyle bir projenin olması bizler açısından oldukça sevindirici. Bu güzel açılış aynı zamanda da tarihteki önemli iki güne denk geldi. Bugün aynı zamanda Çalışan Gazeteciler Günü. Ben değerli gazetecilerin gününü kutluyorum, aynı zamanda da bugün Türk İdareciler günü bu anlamda hepimiz idareciyiz. İdareci arkadaşlarımın da gününü kutluyorum. Bu projenin de ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşim Tunca tarafından proje hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ile OSB'lerde işgücü piyasasındaki arz talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesi sağlamak amaçlanıyor.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Son Dakika Haberleri

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