Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mersin'deki yangına müdahaleden dönen Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 5 hektarlık alana yayılan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, gazetecilere, bir vatandaşın bahçesindeki otları yakması sırasında yangının çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığını belirten Işık, süratle yangına müdahale edildiğini ve kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Işık, Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma, AFAD ve emniyet TOMA ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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