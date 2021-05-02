Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
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Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarında bulunan ve her yıl sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan lale tarlasında son 2 yıldır korona virüs sessizliği yaşanıyor.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarında bulunan ve her yıl sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan lale tarlasında son 2 yıldır korona virüs sessizliği yaşanıyor.

30 yıl boyunca Hollanda'da lale üretiminde çalışan Latif Ateş, 5 yıl önce kendi memleketi Kızılkuyu köyüne gelerek lale soğanı üretimine başladı. 5 yıldır lale üretimine devam eden Ateş, son 2 yılda işleri daha da büyüterek şimdi 50 dekarlık alanda üretim yapıyor. Nisan ayının gelmesiyle çiçek açan laleler, özellikle doğa fotoğrafçıları ve düğün fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

"50 farklı çeşit ve 5 milyondan fazla lale üretiliyor"

Üretilen lalelerin yüzde 80'lik kısmının Türkiye'de il ve ilçe belediyelerine gönderildiğini aktaran satış müdürü Mert Durgut, "2020-2021 yılı üretimimiz yaklaşık 5 milyon adetten fazla olup, 50 dekar alana serpilmiş durumdadır. Bu alanda lale soğanı, sümbül soğanı, nergis soğanı, muscari soğanı ve buna benzer soğanlı çok yıllık köklü ve yumrulu süs bitkileri olmakla birlikte 50'den fazla lale çeşidi üretiyoruz. Lale, geçmişimizden geleceğe doğru bir sembol haline geldiğinden dolayı ülkemiz ve çevre ülkelerde çok sevilmektedir. Üretimlerimizin yüzde 80'ini Türkiye'deki il ile ilçe belediyelerine ve zincir marketlere yapmaktayız. Yaklaşık yüzde 20'lik bölümünü de Türki Cumhuriyetleri ve yakın Orta Doğu ülkelerine yapıyoruz" dedi.

"Lale tarlası 2 yıldır ziyarete kapalı"

Son 2 yıldır korona virüs tedbirleri kapsamında lale tarlasını ziyarete kapattıklarını ifade eden Durgut, salgın sonrasında yine nisan aylarında ziyaretçilerini beklediğini söyledi. Mert Durgut, "2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle lale tarlalarımızı ne yazık ki ziyaretçilerimize açamadık. Bu bizi çok derinden üzmektedir. Ziyaretçilerimiz bu konuda üzülmesinler, evde kalsınlar ve yakın zamanda Covid-19 bittiği zaman herkesi lale tarlalarına tekrar beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Lale sadece Hollanda'da üretilir algısını yıktık"

Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan lale tarlasına günlük olarak yaklaşık bin araçtan fazla ziyaretçi aldıklarını ifade eden Durgut, "Açık olduğu dönemlerde lale tarlalarımıza yaklaşık olarak günlük bin araçtan fazla ziyaretçi almaktaydık. Bu ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 90'ı Türkiye'deki farklı illerden, yüzde 10'u da yurt dışından gelmekteydi. En sevindirici ve en güzel haberlerden birisi de bu yüzde 10'luk dilimi yavaş yavaş yüzde 15, yüzde 50'ye yükseltmek istememiz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de insanların Türkiye'de ve çevre ülkelerdeki insanların lalenin Türkiye'de değil her zaman Hollanda'da üretildiğini düşünmesiydi. Ama bu algıyı yavaş yavaş yıktığımızı düşünüyoruz. Bu algı yıkıldıkça insanların lale tarlalarını görmek için geleceklerini tahmin etmekteyiz. Umarım kısa zamanda Covid-19 virüsü geçer ve eski günlerimize tekrar döneriz" dedi. - KARAMAN

Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği
Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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