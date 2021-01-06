Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı

KARAMAN'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. (32), Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin takibiyle yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A.'nın ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takiple S.A.'nın, Kadıpaşa Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, şüpheliyi yakaladı. S.A.,, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU