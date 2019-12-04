Karaman'da Kariyer Planlaması konferansı

04.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:40

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Kariyer Planlaması' konulu konferans düzenlendi.



Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki konferansta, gençlerin kariyer planlamalarında dikkat edeceği konuları örneklerle belirtti.



Tembellikten, cep telefonuna düşkünlükten, kötü arkadaş seçiminden, hedefsizlikten söz eden Aslanhan, başarmanın yolunun alın teri olduğunu, alın teri olmayan hiçbir işin başarılı olamayacağını dile getirdi.



Aileleri tarafından aşırı korumacı şekilde yetiştirilen çocukların ilerleyen yıllarda zorluklar yaşadığını ifade eden Aslanhan, şunları kaydetti:



"Anne ve babalar çocuklarını biraz daha öz güveni yüksek şekilde yetiştirmelidir. Aşırı korumacı aileler çocuklarına iyilik yaptıklarını zannederken aslında kötü davranıyor olabilirler. Öte yandan günümüzde çocuklarla ebeveynlerin dili maalesef değişmiştir. Anne ve baba olarak buna dikkat etmeli, çocuğumuzun düşünce ve ruh dünyasını daha iyi anlamaya çalışmalıyız."



Konferansın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Aslanhan'a günün anısına tablo hediye etti.

Kaynak: AA