Karaman'da inşaattan düşen 3 çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Karaman'da bir bankanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybedip 3. kattan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da bir bankanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybedip 3. kattan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir bankaya ait inşaatın 3. katında silikon çekmekte olan 35 yaşındaki Uğur Koç, dengesini kaybetmesi sonucu kafa üstü zemine düştü. Ağır yaralanan Uğur Koç, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uğur Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trabzon'dan Karamana çalışmak için geldiği öğrenilen Uğur Koç'un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Koç'un cenazesi bugün memleketi olan Trabzon'a gönderilecek.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı