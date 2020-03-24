Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar - Haber
Ahmet Yesevi Mahallesi, Karaman, 3. Sayfa

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar Karaman'da bir apartmana tüfekle üç el ateş ederek kaçan şahıslar, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

24.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:59
Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

KARAMAN - Karaman'da bir apartmana tüfekle üç el ateş ederek kaçan şahıslar, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 964. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişiler araç içerisinden tüfekle apartmanın 4'üncü katındaki daireye tüfekle üç el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar evin penceresi ile duvarlarına isabet etti. Şahısların silahla apartmana ateş ettiğini gören gece bekçilerinin, durumu polis ekiplerine telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ateş edilen dairenin boş olması nedeniyle kimse yaralanmazken, polis kaçan şahısları kısa sürede Larende Mahallesi'nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi, kurşunlamanın yaşandığı apartman önünde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haber
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler! Haber
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor Haber
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Haber
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Yalın Ece Erken Ender Saraç Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Rıza Çalımbay Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 01:57:35. #1.14#
title