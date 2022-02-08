Karaman'da Eğitim - Öğretim Yılı İkinci Dönem Toplantısı Yapıldı

KARAMAN (AA) - öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplantı yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Işık, Yeni eğitim - öğretim döneminin Karaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yükselen vaka sayılarına dikkat çeken Vali Işık, son zamanlarda ilde yapılan testlerin yüzde elliye yakınının pozitif çıktığını söyledi.

Yüz yüze eğitime devam etmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade eden Işık, şöyle devam etti:

"Dışardan okula gelen bir virüse karşı önlem almak zor. O yüzden ailelerimiz de bu tedbirlere dikkat etmeli. Son zamanlardaki artışın çok ciddi olduğunu görüyoruz. Bugünkü vaka sayısı 400 civarında. Benim sizden istirhamım çocukları Covid konusunda uyarmanız. Kendilerini korumaları için onları motive etmeniz. Çok zorlu bir mücadeleden geçiliyor."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan, daire müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.