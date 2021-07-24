Karaman'da devrilen motosikletteki baba ile kızı yaralandı
Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ile kızı yaralandı.
Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ile kızı yaralandı.
Ramazan Avcı yönetimindeki 70 EP 477 plakalı motosiklet, Karaman - Ermenek kara yolunun 10'ncu kilometresinde yön levhasına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kızı Bahar Avcı yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin