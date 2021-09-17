Çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı - Haberler
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Çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da çıkan kavgada 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi'ndeki Kaygısız Süleyman Parkı'nda kavun satan İsmail S. ile yanına gelen akrabaları Ali Y. ve kardeşi Fatih Y. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma, İsmail S'nin çocukları Bayram ve Durmuş S'nin de katıldığı demirli, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali ve Fatih Y. kardeşler, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İsmail S. ve oğulları gözaltına alındı.

Çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

Çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

Çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

Çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı
AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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