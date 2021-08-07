Karaman'da 840 sülün doğaya bırakıldı

Karaman'da sülünler düzenlenen törenle doğaya salındı.

Karaman'da sülünler düzenlenen törenle doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün organizesinde sülünler, Merkez Bucakkışla Köyü, Nunu Vadisi, Göksu Nehri boyunca salımı yapıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, sülün kuşları hakkında yetkililerden bilgiler alarak, kafesten aldığı kuşu, doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Karaman'a tahsis edilen toplam 840 sülün, popülasyonu yok olan eski yaşam alanlarına tekrar kazandırılması amaçlanıyor.

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin