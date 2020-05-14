Karaman'da 743. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı
Karaman'da 743. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı Karaman'da bu yıl 743. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir törenle kutlandı.
14.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:27
Karaman'da 743. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı
KARAMAN - Karaman'da bu yıl 743. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir törenle kutlandı.
Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül katıldı.
Kaynak: İHA