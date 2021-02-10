3 ay önce işlenen cinayete karıştığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı
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3 ay önce işlenen cinayete karıştığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

10.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:08
3 ay önce işlenen cinayete karıştığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Karaman'da 3 ay önce bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Karaman'da 3 ay önce bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Polis ekipleri, Mehmet Öcal'ın 2 Kasım 2020'de Yeşilada Mahallesi'ndeki iş yerini kapatmaya çalıştığı sırada silahla öldürülmesiyle ilgili, 59 güvenlik kamerası kayıtlarındaki toplam 2 bin 422 saatlik görüntüyü izledi.

Ekipler, görüntüler sayesinde, şüphelilerden Mustafa Y'nin, otomobille olay yerinin çevresinde yaklaşık 2 saat gezdiğini, diğer zanlı Mehmet A'yı burada bıraktıktan bir süre sonra da ayrıldığını belirledi.

Araştırmalarını bu yönde derinleştiren ekipler, Mustafa Y. ve Mehmet A'yı takibe alınca, hayatını kaybeden Öcal'ın, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ö. ve arkadaşlarıyla sık sık bir araya geldiğini tespit etti.

Ekipler, soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece gözaltına alınanlarının sayısı 15'e yükseldi.

Emniyete götürülen 15 şüphelilerden 8'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7 zanlı ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ali Ö, İlhan B, Mehmet A, Abdurrahman E. ve Mustafa Y. tutuklandı, Cihan B. ile Murat G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Mehmet A'nın polisteki ifadesinde, "Ali Ö. ile ölen Mehmet Öcal arasında alacak meselesi varmış. Ali benden Öcal'ı öldürmemi istedi. Olay günü Ali Ö, Abdurahman E. ve Mustafa Y. ile Öcal'ın işlettiği tekel bayisinin çevresinde 2 saat kadar gezip keşif yaptık. Sonra beni araçtan indirdiler. Duvarın dibinde bir süre bekledim. Mehmet Öcal iş yerini kapatırken av tüfeğiyle ateş ettim. Sonra arkadaşlarım aynı araçla beni olay yerinden aldı. Ali Ö. bana 'öldür' dedi ben de öldürdüm." dediği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş yerine silahla ateş açıp kaçması, Mehmet Öcal'ın ise yaralanıp yere düşmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, Öcal'ın, daha sonra belindeki silahı çıkarıp şüpheliye doğru ateş ettiği de görülüyor.

- Olay

Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki tekel bayisini işleten Mehmet Öcal, 2 Kasım 2020'de iş yerini kapatmaya çalışırken silahlı saldırıya uğramıştı. Hastanede tedavi altına alınan Öcal, 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri ise 7 Şubat'ta 12 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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