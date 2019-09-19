Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19.09.2019 11:46

Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.



Tören, Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buradaki törene, Karaman Valisi Fahri Meral, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkan Vekili İlknur Harani, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Baş, 19 Eylül Gaziler Günü'nün aziz vatanın varlığının bekası uğruna muharebe meydanında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şerefli günü olduğunu söyledi.



Buradaki programın ardından Vali Meral ve beraberindekiler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Karaman Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA