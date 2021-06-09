Karaman'da 150 koyunu telef olan üretici destek bekliyor
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Karaman'da 150 koyunu telef olan üretici destek bekliyor

Karaman'da 150 koyunu telef olan üretici destek bekliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde aynı gün 150 koyunu telef olan üretici yetkililerden destek bekliyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde aynı gün 150 koyunu telef olan üretici yetkililerden destek bekliyor.

İlçeye bağlı Divle köyünde koyunculukla uğraşan İsmet Celal Set'in, 1 Haziran'da sabah bir kaç koyununun telef olduğunu gördü. Set, koyunlarının neden öldüğünü araştırırken, gün içinde koyunları tek tek telef oldu.

Set, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 koyununun telef olduğunu ve nedenini bilinmediğini alattı.

İlgili kurumlarla görüştüğünü dile getiren Set, şunları kaydetti:

"Karaman İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini aradım. Birlik başkanı geldi. Durumumu ilimiz milletvekillerine ve ilgili kurumlara ileteceğini söyledi. Cuma günüde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetkililer geldi, örnekler alındı. Şimdi laboratuvardan gelecek sonuçları bekliyoruz. Bölgemiz hayvancılıkla geçiniyor. Meşhur Divle Obruk peyniri bizlerin koyunlarının sütünden yapılır. Bir salgın hastalık olabilir. Benim ciğerim yandı. Nedeni bulunsun ki başka ölümler olmasın. Tüm mal varlığımı kaybettim. Koyunlarım benim çocuklarım gibiydi, yetkililerden destek bekliyorum."

Karaman İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman da "Gerekli başvuruları yaptık. Üreticimizin durumunu ilgili yerlere ilettik. Üzücü bir durum. Bir ihmal var mı, ne yapabiliriz onun araştırması içerisindeyiz. Üreticimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Karaman'da 150 koyunu telef olan üretici destek bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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